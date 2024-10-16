Байден не будет встречаться с Зеленским в ФРГ

Президент США Джо Байден во время поездки в ФРГ не планирует встречаться с Владимиром Зеленским, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет «Российская газета».

Пресс-секретарь пояснила, что глава США в четверг, 17 октября отправится в Германию, где проведет встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером,

По ее словам, у американского лидера не будет возможности встретиться с украинским коллегой в ходе поездки. В связи с этим, добавила она, Байден провел телефонные переговоры с Зеленским.

Карин Жан-Пьер отметила, что ранее отмененное заседание контактной группы «Рамштайн» по координации помощи Украине будет проведено в ноябре. Глава США будет присутствовать на нем в онлайн-режиме.

Встреча станет частью усилий по обеспечению Украины всем необходимым, уточнила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Байден в ходе европейской поездки планирует встречи с Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.