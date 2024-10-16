Сербия обратилась к ФСБ РФ

Вице-премьер Сербии Александар Вулин встретился в Москве с директором ФСБ Александром Бортниковым и выразил благодарность руководству российской спецслужбы за постоянную поддержку Белграда в решении сложных вопросов.

"Вице-премьер Вулин и директор ФСБ Бортников обсудили продолжение сотрудничества между структурами безопасности Сербии и России, а также стоящие перед двумя странами вызовы", - сообщили в правительстве Сербии.

В сербском кабмине отметили, что директор ФСБ "поблагодарил вице-премьера сербского правительства за профессионализм и вклад в укрепление сотрудничества между сербскими и российскими службами".

"Сербия благодарна России, Федеральной службе безопасности и директору Бортникову за постоянную поддержку Белграда в решении всех сложных вопросов", - заключил Вулин.

Ранее Вулин встретился с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, в ходе переговоров с которым также было обсуждено "дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между структурами безопасности Сербии и России". Вулин отдельно поблагодарил главу СВР "за надежное и всегда стабильное партнерство и поддержку Сербии".