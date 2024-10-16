Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Трансляцию выступления украинского лидера опубликовало издание «Страна.ua».

По его словам, план состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

Далее идет третий пункт — о размещении Западом на Украине некоего «сдерживающего пакета» без ядерной составляющей. В-четвертых, Киев требует усиления антироссийских санкций и развития своего стратегически-экономического потенциала.

Наконец, пятый пункт «плана победы» предполагает, что солдаты ВСУ будут участвовать в укреплении обороны НАТО в Европе и даже смогут заменить американский контингент в ЕС.

Зеленский в ходе выступления добавил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления.

25 сентября военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что «план победы» Зеленского укладывается в одно слово — «дайте». При этом он обратил внимание, что Пентагон не спешит удовлетворять амбиции украинского лидера.