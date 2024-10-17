Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей последней поездки в США в сентябре не стал просить деньги и заверил Вашингтон, что у него «есть все, что нужно». Об этом американские сенаторы рассказали Politico.

«Зеленский не просил напрямую о дополнительном финансировании во время своей последней поездки в США, по словам нескольких сенаторов, которые встречались с украинским лидером. Сейчас, по его словам, у него есть все, что ему нужно», — указано в материале.

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Отмечается, что текущее финансирование Украины со стороны США заканчивается в начале 2025 года. Издание подчеркивает, что на сегодняшний день подтверждения, что финансовая помощь Киеву будет продлена, не было.

Ранее комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «план победы» Зеленского представляет из себя признание поражения, а также «выклянчивание денег». Он подчеркнул, что Запад не одобрит план Зеленского, так как «хочет жить».