В Австралии закрыли пляж из-за таинственных черных шаров

Городской пляж на восточном побережье Австралии Сиднея закрыли после обнаружения на берегу сотен небольших черных шаров неизвестного происхождения, сообщает ТАСС со ссылкой на муниципалитет городского района Рэндвик.

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По словам сотрудников муниципалитета, один из самых популярных пляжей мегаполиса Куджи будет оставаться закрытым до тех пор, пока службы не смогут найти и собрать все выброшенные на берег черные шары неизвестного происхождения.

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«Любителям пляжного отдыха рекомендовано не посещать Куджи и не прикасаться к обнаруженным там предметам», — говорится в сообщении.

Сейчас о природе таинственных шаров ничего не известно. Специалисты собрали часть из них и отправили для изучения. В муниципалитете рассказали агентству, что больше всего находки похожи на шарики смолы, образующейся при контакте нефти с мусором и морской водой.

Ранее жительница Австралии сделала необычную находку во время прогулки по пляжу в городке Ледж-Пойнт, штат Западная Австралия. Она удивилась, когда обнаружила, что из песка торчат длинные толстые нити белого цвета, напоминающие щупальца.