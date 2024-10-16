В Финляндии обеспокоились эскалацией после заявления главы МИД о России и Украине

Профессор Хельсинкского университета, геополитический аналитик Туомас Малинен в соцсети X выразил обеспокоенность возможной эскалацией после заявления главы МИД Финляндии Элины Валтонен. По его мнению, она озвучила планы НАТО по Украине.

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Эксперт прокомментировал заявление министра о том, что победа России в конфликте на Украине продемонстрирует провал Запада как сдерживающей силы.

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Малинен считает, что НАТО придется пойти на эскалацию «в совершенно безумной манере», поскольку успех России лишит Североатлантический альянс всякого авторитета.

«Мы, финны, были настолько глупы, что позволили втянуть себя в эту самоубийственную спираль НАТО, поглощающую Европу», — заключил он.

Ранее Валтонен заявила, что западные страны устают от поддержки Украины и все больше надеются на какую-либо форму урегулирования конфликта.