Лидер оппозиции Израиля Лапид призвал нанести удар по Ирану

Лидер парламентской оппозиции в Израиле Яир Лапид призвал власти нацелить ответный удар по Ирану на его нефтяные месторождения.

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«Нам следует начать с нефтяных месторождений», — цитирует его The Jerusalem Post.

По словам политика, это окажет негативное воздействие на экономику Ирана.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена, что готов нанести удар по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным.

Позже в Kan написали, что Нетаньяху согласовал ответный удар по Ирану с основными министрами правительства.