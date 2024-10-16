В Чехии назвали нового посла страны в России

Новым послом Чехии в России станет бывший заместитель министра обороны Даниэл Коштовал, назвали агентству ČTK в Министерстве иностранных дел Чехии.

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По данным издания, он должен вступить в должность в первые месяцы 2025 года.

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«Я желаю послу много сил в этой непростой миссии», — дал напутствие глава МИД Ян Липавский.

Отмечается, что Коштовал уже получил одобрение от принимающей страны. Он работал в МИД Чехии с 1996 года, с 1998 по 2002 год был членом постоянной делегации Чехии при НАТО. С 2003 по 2006 год дипломат служил в посольстве в Москве, а затем в посольстве в Вашингтоне.

В 2013 году Коштовал стал первым замминистра обороны, и до конца 2018 года был заместителем министра обороны по стратегии, международным отношениям и планированию, а затем по вооружениям и закупкам. В России он работал с 2018 года, но с 2022 года находится в Праге.

Предыдущий посол Чехии в России Витезслав Пивонька подал в отставку в конце мая.

Ранее сообщалось, что посольство Чехии в Москве уволило 71 российского гражданина в рамках сокращения дипмиссии на паритетных началах.