Прага возвращает посла в Москву

Чехия возвращает посла в Россию — ранее он был отозван в связи с началом конфликта на Украине. Об этом сообщает местное издание České noviny.

Отмечается, что новым послом Чехии в России станет бывший заместитель министра обороны Даниэль Коштовал. При этом дипломат уже получил агреман Москвы. Как сообщает источник, Коштовал приступит к своим обязанностям в начале 2025 года.

Издание также добавляет, что предыдущий посол Витезслав Пивонька ушел со своего поста в начале мая. С началом конфликта на Украине Прага отозвала посла из России, объяснив это тем, что у всех ее стран-союзников уже есть дипломатические представители в Москве.

Ранее стало известно, что Чехия потратила на сырье из России в пять раз больше, чем на помощь Украине.