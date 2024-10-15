Полиция Полтавы не привлекла к ответственности художницу за акт вандализма

Полиция украинского города Полтавы не привлекла к ответственности художницу Юлию Петушинскую, облившую красной краской Монумент Славы, установленный в честь 100-летия Полтавской битвы. Об этом сообщает украинское издание Нromadske.

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"В Полтаве художница Юлия Петушинская облила Монумент Славы красной краской", - говорится в публикации.

По информации издания, актом вандализма художница хотела привлечь внимание к вопросу демонтажа памятника. После того, как Петушинская облила памятник, на место происшествия прибыли патрульная полиция, батальон спецназа и криминалисты.

Отмечается, что совет минкультуры Украины рекомендовал демонтировать памятники в Полтаве, как связанные с российской империей, включая Монумент Славы, в 2022 году.

До этого ТАСС сообщал, что вандалы осквернили могилу советских воинов в квартале Лозенец в болгарской Софии, облив ее краской и повредив скульптурное изображение на барельефе.