Президент Никарагуа назвал Зеленского «сыном Гитлера»

Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал Владимира Зеленского «сыном Гитлера» за его желания воевать с Россией и вовлечь в конфликт НАТО.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на выступление лидера страны, которое транслировалось на местном телеканале Canal 6.

«Он [Зеленский] — ещё один нацист, ещё один «сын Гитлера», желающий вовлечь НАТО в войну с Российской Федерацией», — сказал Ортега.

Как отметил глава Никарагуа, Гитлер тоже рассчитывал на победу при нападении на СССР, однако недооценил стойкости русского народа.

«Это предопределило смерть Гитлера, потому что русский народ — героический и храбрый. Он героически сопротивлялся, оборонялся и сражался до тех пор, пока не победил нацистов», — подчеркнул он, выразив уверенность в победе России над фашистским киевским режимом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытки итальянского журналиста Иларио Пьяньерелли оправдаться за интервью с военным ВСУ в кепке с нацистской символикой.