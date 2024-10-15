Президент США Джо Байден обещал польскому лидеру Анджею Дуде, что Соединенные Штаты всегда будут стоять на защите Польши. Об этом говорится в книге журналиста Боба Вудворда "Война", которая вышла в свет во вторник.

Публицист рассказал о разговоре, который состоялся у него с Дудой в апреле в консульстве Польши в Нью-Йорке. Рассуждая о конфликте на Украине, президент Польши сказал автору книги, что "Байден пользуется стопроцентным доверием касательно обязательств, которые США взяли в отношении его страны". В качестве примера Дуда привел ситуацию в феврале 2022 года, перед началом российской специальной военной операции на Украине, когда США перебросили в Польшу 1,7 тыс. военнослужащих из элитных частей.

"Мы всегда будем защищать Польшу", - заверил Байден президента Польши в ходе телефонного разговора.

Дуда сказал Вудворду, что для него это обещание "было крайне важно в эмоциональном отношении".

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша стала лидером в НАТО по расходам на оборону из расчета доли от ВВП.

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В марте заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взентек заявил, что Варшава ведет переговоры с Вашингтоном об увеличении американского воинского контингента на польской территории. Он подчеркнул, что Варшаву интересуют военнослужащие с конкретными специальностями, которые усилят возможности польской армии.