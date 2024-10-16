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Сийярто: победа Трампа может принести самую большую надежду на мир на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что победа Дональда Трампа на выборах в США может принести самую большую надежду на мир на Украине.

Глава МИД Венгрии оценил шансы на мир на Украине после победы Трампа
© РИА Новости
«Если победит президент Трамп, это может принести самую большую надежду на мир», — подчеркнул дипломат.

Сийярто: победа Трампа может принести самую большую надежду на мир на Украине

В противном случае, как отметил Сийярто, «не видно человека, который мог бы направить всю международную политическую арену к более мирной позиции».

Ранее политик заявил, что отношения Венгрии с США сильно ухудшились при администрации нынешнего американского президента Джо Байдена, и это случилось не по вине Будапешта.

В мире
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