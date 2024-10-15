Мадуро рассказал, сколько Маск потратил на попытку госпереворота в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что американский предприниматель Илон Маск израсходовал не менее $1 млрд на финансирование попытки государственного переворота в Венесуэле после президентских выборов 28 июля 2024 года. Такую точку зрения президент Боливарианской Республики озвучил в понедельник в программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisi n.

"Илон Маск инвестировал в государственный переворот, в фашистский мятеж, насилие против электорального процесса не менее $1 млрд", - заявил Мадуро.

Он указал, что после президентских выборов 28 июля ультраправая оппозиция попыталась развязать насилие, дестабилизировать ситуацию в стране.

Мадуро заявил о срыве попыток государственного переворота в Венесуэле в 2023 году

За попыткой госпереворота "стояло правительство Соединенных Штатов Америки, постоянный заговор североамериканской империи", отметил Мадуро. Он напомнил, что в соцсетях Маска звучали призывы к насилию, поджогам и убийствам. Президент сообщил, что финансовые средства Маска распределялись одним из оппозиционных лидеров Марией Кориной Мачадо, которая финансировала террористические группировки.

"Маск потерпел поражение", - указал Мадуро и подчеркнул, что "в Венесуэле верх одержали законы, правда, государственность, порядок и мир".

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, победу на которых одержал Мадуро с результатом в 51,95% голосов избирателей. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо еще в день голосования заявила, что команда его соперника Эдмундо Гонсалеса Уррутиа не признает поражение на выборах. На следующий в венесуэльской столице и других городах правыми экстремистами были спровоцированы беспорядки и нападения на полицейских и военнослужащих. Мадуро заявил, что США и Маск стоят во главе неудачной попытки госпереворота в Боливарианской Республике.