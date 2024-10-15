НАТО стала главным символом обмана европейцев, масштаба которого не было за последние десятилетия. Об этом рассказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X.

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«Вероятно, это самая большая ложь, рассказанная европейскому населению со времен основания Третьего рейха», — выступил с критикой эксперт.

Свой пост в соцсетях он сопроводил изображением флага и штаб-квартиры Организации Североатлантического договора. По словам Малинена, НАТО как минимум с 2022 года ведет против России прокси-войну.

Стало известно условие вступления Украины в НАТО

Накануне сообщалось, что в НАТО начались ежегодные ядерные учения Steadfast Noon, которые продлятся две недели. Как отмечалось, тренировочные полеты будут проводиться главным образом над Западной Европой и акваторией Северного моря. В свою очередь, в Кремле рассказали, что учения НАТО, проводимые на фоне конфликта на Украине, нагнетают напряженность.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, заявил о проигрыше Украины и НАТО в конфликте с Россией. Эксперт уточнил, что Украина и альянс проиграли прокси-войну, которую вели против РФ от лица США.