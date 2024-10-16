Впервые почти за четверть века Китай отправил в Вашингтон панд

Две трехлетние гигантские панды Бао Ли и Цин Бао покинули свой «дом» — исследовательский центр в Дуцзяньяне на юго-западе Китая — и отправились в Национальный зоопарк Вашингтона. Они стали первыми представителями вида, которых КНР отправила в столицу США за последние 24 года.

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Панды полетели в Вашингтон на борту специального Boeing 777, прозванного Panda Express. Китайская ассоциация охраны дикой природы сделала все необходимое, чтобы длительный перелет прошел комфортно для животных. Им предоставили кукурузные булочки, бамбук, морковь, воду и медикаменты.

Бао Ли и Цин Бао станут первыми жителями обновленного пандового павильона Вашингтонского зоопарка, который пустовал после того, как предыдущая пара животных вернулась в Китай в ноябре 2023 года. Их отъезд вызвал бурю эмоциональных прощаний среди посетителей.

Китайская «панда-дипломатия» стала редким позитивным сигналом в отношениях между государствами на фоне напряженности в разных сферах, передает телеканал CNN.

26 июня две панды, получившие клички Юньчуань и Синьбао, отправились из Китая в зоопарк Сан-Диего в Соединенных Штатах.

Две большие панды из токийского зоопарка Уэно 29 сентября были отправлены в Китай. Это решение было принято в связи с ухудшением их здоровья. До этого сообщалось о возвращении в Китай двух панд. Председатель правления парка Ристо Сивонен отметил, что Хельсинки получили важную помощь и поддержку со стороны Китая.