Боррель признал тщетность попыток принудить РФ к перемирию военным путем

Перспектива вынудить военным путем Россию заключить перемирие выглядит очень отдаленной. Это признал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

Тем не менее он призвал усилить санкционное давление на Москву и активизировать поставки оружия Киеву.

"Есть стратегическая логика в том, чтобы усиливать Украину в политическом и военном отношении с целью вынудить [президента РФ Владимира] Путина сесть за стол переговоров, однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива", - сказал Боррель, выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Он также призвал "не путать мир на Украине с капитуляцией" Киева.

Боррель заявил об ухудшении ситуации на Украине

Кроме того, Боррель признал высокую эффективность действий России по преодолению санкционной блокады.