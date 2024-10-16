Зеленский заявил, что Украина воюет с тремя странами

Президент Украины Владимир Зеленский во время презентации своего так называемого плана победы в Верховной раде заявил, что Киев воюет сразу с тремя странами – Россией, Ираном и КНДР. Трансляция мероприятия ведется в одной из соцсетей главы государства.

«Украина воюет с тремя странами — Россией, Ираном и Северной Кореей», — сказал Зеленский, выступая перед парламентариями.

14 октября Владимир Зеленский заявил о фактическом включении Северной Кореи в российско-украинский конфликт. Заявление последовало по итогам заседания Ставки главнокомандующего Украины. По словам Зеленского, там обсуждали фактическое включение в конфликт КНДР и отношения России «с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание конфликта».

В ответ на это пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что Соединенные Штаты озабочены сообщениями о том, что якобы северокорейские военные принимают прямое участие в конфликте на Украине.

Ранее стало известно, что Британия обсуждает планы отправки военных на Украину.