Зеленский представит в Раде свой «план победы» только частично

Украинский президент Владимир Зеленский представит в Верховной Раде свой «план победы» не полностью, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона. Об этом украинское издание «Страна» пишет в Telegram.

По его словам, часть документа не будет обсуждаться публично, так как касается «математической военной составляющей», к которой в том числе относится вопрос предоставляемого Киеву оружия.

«Президент хочет, чтобы общество понимало, потому что там есть приложения, которые, безусловно, не будут публично обсуждаться», — подчеркнул Подоляк.

Ранее стало известно, что Зеленский представит «план победы», подготовленный Киевом, на заседании Европейского совета.