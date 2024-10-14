Иран приостановил переговоры с США

Процесс переговоров с США при посредничестве Омана приостановлен из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Ранее... существовал процесс, известный как "Маскатский процесс", в ходе которого между Ираном и США осуществлялись непрямые контакты через Оман... Сейчас этот процесс приостановлен из-за особой ситуации в регионе. Сейчас мы не видим никакой почвы для этого диалога - пока не сможем оставить позади текущий кризис. Тогда мы примем решение, возвращаться ли к работе или нет и если да, то как», - приводит слова министра агентство Fars, сообщает РИА «Новости».

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» оказалась дырявой как дуршлаг.