Макрон напомнил Нетаньяху историю создания Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху «не должен забывать, что его страна была создана указом ООН», заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет издание Parisien.

После вызова посла Израиля в Париже в МИД на закрытом совете министров политик напомнил историю создания Израиля: он появился после голосования Генеральной Ассамблеи в поддержку разделения Палестины на независимые арабское и еврейское государства 1947 году.

«Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН, и поэтому он не должен нарушать указы ООН», — указал глава Франции.

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11 октября стало известно, что Франция вызвала посла Израиля из-за обстрела силами страны миротворцев ООН возле базы Накура на юге Ливана.