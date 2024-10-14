Китай разочаровался нежеланием Кубы отказаться от социализма

Китайские чиновники разочарованы нежеланием Кубы проводить рыночные реформы и дерегулирование экономики, так как по мнению властей острова это будет означать отказ от социализма. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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«Китай публично поддерживает право Кубы выбирать свой собственный путь экономического развития "в соответствии со своими национальными условиями", но в частном порядке (...) китайские чиновники были озадачены и разочарованы нежеланием кубинского руководства решительно реализовать программу рыночных реформ», — отмечается в материале издания.

Авторы также подчеркивают, что данные тенденции выражаются и в отсутствии прогресса в отношениях двух стран. Несмотря на тот факт, что политически Пекин и Гавана поддерживают друг друга, Куба не представляет большого интереса для китайских корпораций и экономические связи стагнируют.