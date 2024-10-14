В африканской стране выявили первых двух пациентов с оспой обезьян

В Зимбабве выявили два первых случая заражения оспой обезьян. Об этом говорится в заявлении Минздрава африканской страны, передает РБК.

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Уточняется, что заболевшими являются 11-летний мальчик и 24-летний мужчина. Они находятся в изоляции. В ведомстве отметили, что мальчик контактировал по крайней мере с семью людьми. Ребенок заболел после поездки в ЮАР в августе. В Зимбабве он вернулся 10 сентября. Спустя почти две недели у него появились симптомы.

У мужчины заболевание выявили после того, как он вернулся из Танзании 21 сентября. Спустя восемь дней у него обнаружили симптомы. Контакты заболевшего мужчины пока отслеживают.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание людей и животных, характеризующееся высокой температурой, общей интоксикацией организма и появлением на коже характерных высыпаний в виде небольших шишек. Летальность болезни составляет до 10 процентов у не прививавшихся пациентов. При этом инфекция может вызвать тяжелые осложнения, включая энцефалит и сепсис.

Ранее сообщалось, что число заболевших оспой обезьян в странах Африки достигло 22,8 тысячи с начала 2024 года.