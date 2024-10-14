Главы МИД ЕС обсудят конфликты на Украине и Ближнем Востоке

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на плановом заседании в Люксембурге обсудят конфликт на Украине и все связанные с ним вопросы. Как сообщил накануне журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, в центре внимания будет как всегда вопрос оказания военной помощи Киеву. Однако, по его словам, в этот раз министры обсудят и мирный план по урегулированию конфликта, предложенный властями Китая и Бразилии.

Кроме того, в рамках дискуссии по Украине министры, как ожидается, утвердят санкции против Ирана за якобы передачу России баллистических ракет. По словам дипломата, главы МИД также обсудят первые ограничительные меры в отношении России в рамках одобренного в октябре нового санкционного механизма, направленного против неких "дестабилизирующих действий" Москвы за рубежом.

Наконец, главы МИД обсудят конфликт на Ближнем Востоке на фоне последних событий в регионе, включая ситуацию в Ливане.

Помощь Украине и план КНР и Бразилии

По словам представителя ЕС, военная помощь Украине и энергетическая поддержка будут в центре внимания Совета ЕС. Глава МИД Украины Андрей Сибига примет участие в заседании Совета ЕС в режиме видеоконференции и проинформирует европейских министров о ситуации на фронте и потребностях Украины, добавил он.

Представитель Евросоюза отметил, что главы МИД также обсудят вопрос разблокировки восьмого транша помощи Украине в рамках Европейского фонда мира, который уже более 18 месяцев заблокирован Венгрией. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств рассмотрят вопрос использования замороженных активов России для помощи Украине.

Источник проинформировал, что главы МИД затронут и так называемый мирный план президента Украины Владимира Зеленского, и предложенный Китаем и Бразилией мирный план по урегулированию конфликта.

По словам дипломата, ЕС решил обсудить план КНР и Бразилии, потому что увидел прогресс в их позиции относительно необходимости соблюдения Устава ООН при урегулировании конфликта на Украине. При этом источник подчеркнул, что позиции ЕС и КНР с Бразилией все еще остаются далекими друг от друга.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке заявил, что Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга создадут платформу "Друзья мира", чтобы способствовать мирному разрешению украинского кризиса.

Санкции против РФ

Как сообщил представитель ЕС, министры обсудят новые санкции в отношении России в рамках принятого 8 октября механизма запретительных мер, направленного против неких "дестабилизирующих действий" Москвы за рубежом. Как ожидается, "страны-члены предложат список (физических и юридических лиц - прим. ТАСС) в рамках нового режима", добавил он.

По словам дипломата, министры также обсудят вопрос борьбы с обходом существующих санкций против РФ, может быть рассмотрен вариант изменения режима рестрикций.

Совет ЕС 8 октября принял новый механизм запретительных мер, который будет направлен против неких "дестабилизирующих действий" России за рубежом. Решения о том, что считать "гибридными действиями" и "вмешательством", будет принимать исключительно Совет ЕС по представлению членов Евросоюза или его внешнеполитической службы.

Санкции против Ирана

Как ожидается, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза утвердят санкции против Ирана из-за якобы "передачи России баллистических ракет". По словам европейского дипломата, в санкционный список войдут как физические лица, так и компании, которые якобы ответственны за передачу России баллистических ракет. Он также подчеркнул, что эти санкции не будут касаться роли Ирана в конфликте на Ближнем Востоке.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках иранских вооружений России для их применения на Украине. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 11 сентября заявил, что Тегеран не поставлял Москве баллистические ракеты и что США с Европой полагаются на лживую информацию. 9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после публикации американскими средствами массовой информации материала об отправке российской стороне иранских баллистических ракет отметил, что сведения СМИ о сотрудничестве двух стран в оборонной сфере не всегда соответствуют действительности.

Конфликт на Ближнем Востоке

"Совет по иностранным делам обсудит последние события на Ближнем Востоке. Министры рассмотрят вопрос о распространении войны и гуманитарной катастрофы по всему региону, от Газы и Западного берега до Ливана, в отсутствие краткосрочной перспективы прекращения огня", - отметил европейский дипломат.

Кроме того, ожидается, что министры обсудят общую региональную ситуацию, в том числе в отношении Ирана.

Ожидается, что "верховный представитель ЕС затронет вопрос ограничительных мер и необходимость оценки возможных последствий консультативного заключения Международного суда (МС) по отношениям ЕС с Израилем", добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом порядка 250 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.

По официальным данным Минздрава сектора Газа, число жертв действий израильской армии в палестинском анклаве составляет с начала октября 2023 года почти 42 тыс., большинство из них - женщины и дети.