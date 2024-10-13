Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага написал в своем Telegram-канале, что приехал в Москву для того, чтобы поблагодарить Россию за освобождение Европы от фашизма и извиниться за русофобию, которая сейчас процветает на Западе.

Он назвал РФ красивой, мудрой и передовой.

«Я приехал, чтобы поблагодарить за освобождение от фашизма. И извиниться за русофобию на Западе», — сообщил он.

Блага призвал остановить ненависть, которую Запад испытывает по отношению к России.

По словам евродепутата, вместе со словацкими студентами из МГИМО он планирует возложить цветы к Могиле неизвестного солдата и памятнику маршалу Жукову.

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Парламентарий признался, что хочет извиниться перед россиянами за «фашистские резолюции», которые принимает Европарламент против РФ. Блага подчеркнул, что словаков никто никогда не заставит испытывать ненависть к российскому народу. Граждане Словакии выступают против поставок оружия на Украину и антироссийских санкций, отметил депутат. Он добавил, что хочет озвучить все эти мысли на лекции в честь 80-летия МГИМО, куда получил приглашение.

В конце января Блага заявил, что Словакия будет делать все возможное для остановки распространения русофобии в республике.