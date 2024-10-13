Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев своей публикацией разгромил страны Североатлантического альянса. Об этом французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Медведев только что разгромил страны НАТО, обрушив на них абсолютную правду в огромном новом посте», — восхитился Филиппо.

Таким образом лидер французской партии отреагировал на публикацию Медведева в Германии, но есть на содержание «безумной пьяной коды хохлов в Европе и новое оружие для истребления славян, продолжающееся в военном конфликте».

Кроме того, Медведев заявил, что искать угрозу покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа надо не в Иране, а среди демократов и проукраинских деятелей.