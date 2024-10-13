Spiegel: Байден планирует визит в Берлин на следующей неделе

Президент США Джо Байден на следующей неделе планирует посетить Германию. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники. Байден первоначально отменил запланированную поездку в Германию из-за урагана "Милтон". После этого также было отложено заседание контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии. Планирование "прощального" визита президента США перед выборами в стране на высшем уровне в Берлин уже ведется за кулисами в правительстве и органах безопасности Германии. По данным Spiegel, в текущем календаре на 18 октября запланированы официальные встречи Байдена с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Программа запланированного визита существенно сократилась, но по-прежнему планируется, что американский президент будет награжден Большим крестом за заслуги перед немецко-американской дружбой.