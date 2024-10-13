Условия завершения украинского конфликта будет диктовать Россия после победы, рассказал журналистам бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в рамках своего «плана победы» намеревается завершить противостояние с РФ до конца года. Он надеется на то, полагают эксперты, что в рамках второго «мирного» саммита международное сообщество надавит на Москву и принудит ее согласиться на мир на приемлемых для Киева условиях.

Генерал признал, что ему кажутся странными высказывания украинского лидера и глав государств и правительств западных стран о том, что именно Украина будет диктовать условия мира.

«Вы где-нибудь видели, чтобы тот, кто проиграл, диктовал условия? Нет, диктовать будет тот, кто победил, и это — Россия. Именно она и будет диктовать условия», — подчеркнул Шандор.

Бывший глава военной разведки выразил опасения, что Москва после победы выставит ультиматум: потребует, что Киев отказался от вступления в НАТО, разорвал соглашения по безопасности с Чехией, США, Великобританией и другими государствами.

На Западе назвали ответ России на «план победы» Зеленского

По его словам, Запад обманывает себя, когда говорит о возможной победе Украины. Он добавил, что следует прекратить успокаиваться себя и наконец признать истинное положение вещей.