Жители Львова выгнали сотрудников военкомата из ресторана, куда те пришли с рейдом.

Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

«В ресторане праздновали день рождения. Когда на пороге объявился отряд военкомов, гости вступили с ними в конфликт и с криками «Ганьба!» вытеснили на улицу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве военкомы провели рейд на концерте группы «Океан Эльзы».

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Кроме того, рейды проводились в торгово-развлекательных центрах во Львове и Хмельницком на западе Украины.