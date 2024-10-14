Названа страна с самыми высокими шансами вступления в БРИКС

Белоруссия имеет все шансы вступить в БРИКС в скором времени, поскольку она близка к РФ и Китаю. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

"Я думаю, что Белоруссию, наверное, примут в БРИКС… Также, как в ШОС. Белоруссия всегда стремилась в БРИКС и в ШОС", - подчеркнул он.

До этого Безпалько заявлял, что рост популярности организации БРИКС говорит о том, что мировое сообщество стремится к альтернативе гегемонии США.

На эту альтернативу, по словам Безпалько, можно будет опереться в целях строительства международной экономики без "получения указаний" от гегемона.

Сообщалось, что лидеры более 30 стран подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22–24 октября.

Кроме того, ожидается, что в Казань приедут руководители региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур. На саммите в том числе планируется выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф.