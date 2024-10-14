Подсчитаны итоги выборов в парламент Литвы

В парламент Литвы по предварительным итогам очередных выборов проходят представители шести политических партий.

Об этом сообщила председатель Главной избирательной комиссии Литвы Лина Петронене.

«Подсчёт голосов завершён на 1 667 участках, он продолжается и завершится позже обычного», — передаёт её слова ТАСС.

Отмечается, что это связано с более высокой активностью граждан на досрочном этапе голосования.

Как пишет ТАСС, по предварительным итогам лидирует Социал-демократическая партия Литвы, которая получила 21,22% голосов. На втором месте — партия «Заря над Неманом», а третью позицию занимает правящая консервативная партия «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы».

Ранее сообщалось, что в Литве началось голосование на очередных выборах в парламент.