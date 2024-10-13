На фоне облав на мужчин случайный военный распугал клиентов автозаправки в Киеве

В Киеве автозаправка Socar, на которую накануне был рейд военкомов, практически опустела, пишет газета «Страна.ua».

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Издание отмечает, что машин на АЗС мало.

«Когда на АЗС заехал случайный военный заправиться, несколько гражданских мужчин покинули заправку», — сообщает газета.

Облаву на АЗС в Киеве 12 октября военкомы устроили вместе с полицией. Акция стала продолжением аналогичных действий отделов территориальных центров комплектования ВСУ, которые начались в пятницу, 11 октября. Тогда во время концерта «Океана Эльзы» в Киеве «полсотни военкомов» устроили облаву на мужчин. В сети появились многочисленные видео, где молодых людей пытаются насильно задержать под крики «Позор!». На следующий день группа военкомов организовала проверку мужчин призывного возраста на концерте стендап-комика Антона Тимошенко в городе Черкассы в центральной части страны. 12 октября стало известно о рейдах по отлову призывников в общественных местах Киева, Одессы и Кривого Рога. Мужчин задерживали в том числе в торговых центрах, на заправках и в спортклубах. 13 октября сообщалось о рейде военкоматов на курорте Буковель.