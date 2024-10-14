Венесуэла отправила в Ливан первую партию гуманитарной помощи
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил об отправке первой партии гуманитарной помощи для пострадавших жителей Ливана.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Это первая партия груза в рамках моста солидарности, который создан, чтобы поддержать людей, борющихся за лучшее будущее», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в столицу Сирии Дамаск прибыл гуманитарный груз для пострадавших от обстрелов жителей Ливана. В состав гуманитарной помощи входит продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости.
Ранее сообщалось, что за сутки от авиаударов и артобстрелов со стороны израильских войск в Ливане погиб 51 человек.