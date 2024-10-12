Соединенное Королевство не планировало помогать украинским властям в Киеве после начала СВО, написал экс-премьер страны Борис Джонсон в своих мемуарах. Их цитирует «Лента.ру».

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По его словам, Лондон планировал поддерживать сопротивление.

«Мы исходили из того, что разрозненные украинские силы будут находиться там, пытаясь сделать Украину неуправляемой для русских, нарушая российские линии снабжения, устраивая засады, когда [российские военные] бы отдыхали в барах, и стреляли бы им в затылок», — пояснил политик.

Он добавил, что тогда генералитет страны не видел смысла предоставлять Украине полномасштабную военную помощь, так как «было уже поздно».

Стало известно, что Борис Джонсон рассказал о России в своих мемуарах

В мемуарах Джонсон также удивился тому, что его считают виновным в срыве переговоров Москвы и Киева в 2022 году. По его словам, такая оценка распространена в Германии и других странах, однако украинские власти не собирались соглашаться на российские условия. Он отметил, что, если бы президент Украины Владимир Зеленский договорился о мирной сделке на тех условиях, он бы не просидел в президентском кресле более пяти минут.