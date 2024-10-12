Эрдоган заявил, что разведка Турции контролирует все шаги Израиля против Анкары

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разведка его страны держит под контролем все прошлые и вероятные будущие шаги Израиля против Турции. Его цитирует агентство Anadolu.

"Израильскую агрессию нельзя игнорировать. В настоящее время с помощью нашей разведки мы, естественно, держим под контролем все без исключения шаги, которые Израиль предпринял ранее или может сделать в отношении Турции в дальнейшем. Израиль целится не только в стабильность Палестины и Ливана, на которые нападает, но пытается распространить пожар на весь регион. Мы обо всем этом знаем и не сидим без дела. И, конечно, наше правительство прилагает усилия по выявлению и устранению всевозможных рисков, угрожающих нашему обществу", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Сербии, комментируя вопрос об угрозе Израиля в отношении Сирии.

Турецкий лидер "поблагодарил британского музыканта Роджера Уотерса и бывшего министра экономики Греции Яниса Варуфакиса" за озвученную ими позицию по сектору Газа.