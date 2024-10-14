"Исламское сопротивление Ирака" заявило об атаке "важной цели" в Израиле

Формирования шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", осуществили атаку с воздуха "жизненно важной" израильской цели в долине реки Иордан.

Об этом говорится в заявлении движения, размещенном в Telegram-канале.

"В продолжение нашего подхода к сопротивлению оккупации, в поддержку нашего народа в Палестине и Ливане, а также в ответ на массовые убийства гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, совершенные узурпаторским образованием, "Исламское сопротивление Ирака" сегодня, в понедельник, 14 октября 2024 года, с помощью беспилотного летательного аппарата атаковало жизненно важную цель в долине реки Иордан на наших оккупированных территориях", - указывается в заявлении. Никаких комментариев со стороны Израиля пока не последовало.

Шиитские формирования в Ираке увеличили свою активность после того, как в октябре 2023 года в регионе обострилась ситуация в результате проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.