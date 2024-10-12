На Западе собираются усилить санкции против России

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо 13-15 октября посетит Лондон, он обсудит с британскими коллегами ужесточение антироссийских санкций и использование заблокированных активов РФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Минфином США.

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Как следует из документа, Адейемо отметит необходимость "тесной координации при реагировании на геополитические вызовы". В ведомстве полагают, что "это включает в себя совместную твердую поддержку США и Соединенным Королевством Украины", а также "совместную работу по использованию экономической ценности замороженных суверенных активов России". Заместитель министра обсудит с британскими коллегами "дальнейшее ужесточение санкций против России", а также финансовые ограничения в отношении Ирана.

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Адейемо встретится в Лондоне, в частности, с советником британского премьер-министра по национальной безопасности Тимом Бэрроу и главой Банка Англии Эндрю Бейли.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала Москвой специальной военной операции на Украине. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии (там хранятся $210 млрд).

Как предупреждала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва незамедлительно предпримет ответные шаги на конфискацию своих активов на Западе, имеется целый арсенал ответных политических и экономических мер.