Премьер Малайзии призвал к мирному урегулированию конфликтов на Украине и в Газе

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим призвал к мирному урегулированию конфликтов в Газе и на Украине на основе международного права.

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"На 19-м Восточноазиатском саммите я разделил позицию всех членов АСЕАН, которые глубоко заинтересованы в том, чтобы в регионе не было конфликтов и напряженности. <...> Что касается Газы, Малайзия настоятельно призывает международное сообщество потребовать прекращения продолжающегося безнаказанного нарушения международного права и полного игнорирования прав человека со стороны лиц, совершивших геноцид", - написал Анвар Ибрагим в своем телеграм-канале.

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"В то же время мы не можем игнорировать разрушительные последствия конфликта на Украине. Малайзия выступает против любых форм насилия и нарушения территориальной целостности и суверенитета. Малайзия призывает все стороны работать над мирным урегулированием путем диалога и дипломатии в соответствии с международным правом и Уставом ООН", - также заявил он.

Восточноазиатский саммит проходит ежегодно в привязке к встречам АСЕАН. В 2005-2010 гг. на нем были представлены 16 государств: это участники АСЕАН+3 (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа плюс Китай, Республика Корея и Япония) и присоединившиеся к ним Австралия, Индия и Новая Зеландия. С 2011 года в саммитах ВАС участвуют Россия и США.