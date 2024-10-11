Никарагуа разрывает дипотношения с Израилем

Президент Никарагуа Даниэль Ортега для указание министерству иностранных дел разорвать дипломатические отношения с Израилем. Об этом сообщила вице-президент центральноамериканской республики Росарио Мурильо.

"Наш президент дал указание МИД подчиниться просьбе парламента и разорвать дипломатические отношения с фашистским и устроившим геноцид правительством Израиля", - сказала она в эфире телеканала Canal 4.

По словам Мурильо, указ о разрыве отношений будет опубликован "в ближайшие часы".

В пятницу Национальная ассамблея (парламент) Никарагуа обратилась к правительству с просьбой рассмотреть возможность разрыва дипломатических отношений с "геноцидным и сионистским правительством Биньямина Нетаньяху" из-за "жестоких и преступных действий Израиля в отношении народа Палестины.