За очередной поддержкой Запада: как прошло европейское турне Зеленского

Тщетными назвала попытки Зеленского добиться поддержки со стороны европейцев французская пресса. Глава киевского режима за двое суток побывал в шести странах Европы, в том числе в Ватикане. Отправиться в столь изнурительное турне пришлось после отмены визита Байдена в Германию и встречи в формате «Рамштайн». И поездка эта проходит на фоне стремительно деградирующего положения вооруженных формирований Украины на поле боя.

Еще до начала 3-дневного незапланированного турне Зеленского в Европейский союз, американское издание Politico составило свой прогноз на выполнение основных требований Киева. Вступление в НАТО для Зеленского пока остается недостижимой мечтой. Из пяти баллов - лишь один. Также как и обеспечение бесполетной зоны и поставки Украине германских ракет Taurus.

И как подтвердила встреча Зеленского с канцлером Германии, прогноз Politico сбылся полностью.

«Центральной темой для нас остается поддержка Украины в области противовоздушной обороны. Мы только что отправили Украине новый пакет военной помощи на сумму более 600 млн евро. К концу года при поддержке Бельгии, Дании и Норвегии мы также планируем предоставить еще один пакет военной поддержки на сумму 1,4 млрд евро», - сказал Олаф Шольц.

Еще в начале этой недели никто и не подозревал, что запланированная на завтра встреча в формате «Рамштайн» в Германии не состоится. Анонсировалось участие представителей 50-ти стран, но отказался приезжать Байден из-за урагана «Милтон». А средства, выделенные на борьбу с природными катаклизмами на весь предстоящий год, оказались растрачены наполовину всего лишь за неделю. Потом в Пентагоне и вовсе объявили о переносе «Рамштайна» на неопределенный срок. Одновременно с этим стали появляться различные вбросы об изменении настроений в Киеве. Сам Зеленский, впрочем, заявил, что не обсуждает с западными партнерами прекращение огня.

Первой в программе визита Зеленского - Великобритания. Премьер Кир Стармер уже четвертый на этом посту, кто обещает Зеленскому военную поддержку. Впрочем, и Лондон пока не спешит наносить удары вглубь России ракетами Storm Shadow. Ведь тем более, что для этого нужны данные американской разведки. А в Пентагоне заявляют, что пока не готовы менять свою политику - из-за риска эскалации. Риторику своего предшественника использует и новый генсек НАТО Марк Рютте.

«Мы вовлечены в конфликт не только для поддержки Украины. Хотя, это главная причина. Кроме этого поддержка Украины имеет решающее значение для нашей коллективной безопасности здесь, в этой части Европы, в Канаде, в Соединенных Штатах, на всей территории НАТО», - сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Из конкретных результатов - пока только отправить на Украину британских военных инструкторов. Об острой нехватке военной техники и сложной для Киева ситуации в Донбассе Зеленский заявил по итогам переговоров с Макроном. В начале недели стало известно, что Франция может передать Украине истребители Mirage уже в следующем году.

А минувшей ночью Зеленский прибыл в Рим и встретился с премьером Италии Джорджей Мелони.

«Единственный, как представляется Зеленскому, способ его выживания это превращение этой войны в более глобальную, где Россия сталкивается с НАТО. Но есть маленькое «но" - судя по последним шагам, Запад не сильно желает реализации данного сценария», - объяснил заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

Кроме этого Зеленский смог попасть даже на аудиенцию к Папе Римскому Франциску. Ранее его неоднократно критиковали за призывы к мирному разрешению конфликта с Россией.

Ранее в офисе Зеленского официально заявили о том, что так называемый второй «саммит мира» в ноябре не состоится.