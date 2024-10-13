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Сийярто заявил, что не осведомлен попытке покушения на Орбана

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не знает о попытке покушения на венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщает РИА Новости.

Сийярто заявил, что не осведомлен попытке покушения на Орбана
© globallookpress.com

Сийярто подчеркнул, что на Венгрию, правительство и премьера постоянно идут атаки в юридическом, финансовом и политическом плане. Министр добавил, что Брюссель из-за позиции Будапешта по Украине, проблем миграции и гендерной пропаганды удерживает десятки миллиардов евро, причитающиеся Венгрии.

Накануне заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что на Орбана готовили покушение из-за позиции по Украине. По его словам, не случайно, что было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, произошло крушение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, а также произошло покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. 9 октября глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на дебатах с Орбаном жестко раскритиковала его усилия по урегулированию конфликта на Украине, указав на необходимость продолжать поддержку Киева.

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