На Украине назначили двух новых заместителей министра обороны

Кабмин Украины по представлению главы Минобороны Рустема Умерова назначил двух новых заместителей министра. Об этом сообщили в пресс-службе украинского оборонного ведомства.

Как говорится в Telegram-канале Минобороны, новыми замами стали Сергей Боев и Сергей Мельник. В то же время в отставку отправлен заместитель министра Александр Балануца, который занимал эту должность с мая 2024 года и курировал направление европейской интеграции. В ведомстве отметили, что в дальнейшем он "продолжит свою дипломатическую карьеру". До работы в Минобороны Балануца был послом Украины в Кувейте.

В ведомстве пояснили, что заниматься европейской интеграцией в Минобороны теперь будет Боев. Сообщается, что ранее он был заместителем министра по стратегическим отраслям промышленности Украины, с 2016 по 2022 год занимал руководящие должности в государственных компаниях "Нафтогаз Украины" и "Укргаздобыча", а до этого работал в международных банковских учреждениях и в консалтинговой компании The Boston Consulting Group.

Второй назначенный заместитель министра - Мельник - имеет звание бригадного генерала юстиции, а также является доктором юридических наук и профессором военного права, занимал руководящие должности на военно-юридическом факультете украинской Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. По данным Минобороны, с февраля 2022 года Мельник руководил "обороной Харькова".

Это не первые перестановки в украинском оборонном ведомстве. 1 октября Умеров направил в правительство представление об увольнении сразу трех своих заместителей и государственного секретаря Минобороны. Примечательно, что уволенного сегодня Балануцы среди них не было. Кабмин тогда отправил в отставку только одного из замов - Станислава Гайдера, а также госсекретаря. О причинах этих решений не сообщалось.