Стало известно о выводе из-под санкций контрабандистов из «списка Зеленского»

Большинство контрабандистов из «списка Зеленского» вывели из-под санкций в 2024 году. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает «Зеркало недели».

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Только у двоих человек санкции были продлены, а у остальных 11 они перестали действовать. Отмечается, что СБУ отслеживала эффективность санкций и продлевала их «в отношении лиц, которые продолжают представлять фактическую и (или) потенциальную угрозу национальным интересам», передает «Лента.ру».

Украинский миллиардер Дмитрий Фирташ подал иск к президенту страны Владимиру Зеленскому из-за персональных санкций, наложенных на предпринимателя в текущем году. Уточняется, что Верховный суд Украины принял к рассмотрению исковое заявление миллиардера, в котором он выражает несогласие с указом президента от 24 июня 2024 года, вводящим в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении ограничительных мер.

Владимира Зеленского могут заставить снять санкции с российской нефти. Повлиять на Киев могут Словакия и Венгрия, которые страдают от дефицита нефти. При этом Болгария предложила Венгрии помощь.