Скотт Риттер: американская демократия является ложной

Демократия Соединенных Штатов Америки является ложной. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works, пишут "Известия".

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"Америка говорила: мы — моральный стандарт, мы — моральный центр мира, мы — демократия. Всё это оказалось ложью. Когда дело доходит до остального мира, мы — диктатура", — подчеркнул Риттер.

Также бывший разведчик привел пример взаимодействия США с мировым сообществом: Вашингтон диктует, что делать, куда идти, отстраняет или накладывает санкции. А затем в Штатах удивляются, почему мировое сообщество больше не поддерживает "американскую гегемонию", добавил Риттер.

В прошлом году Associated Press вместе с центром NORC провело опрос и выяснило, что большинство граждан США не считают, что демократия в государстве отражает интересы его жителей. Только 10% респондентов были уверены, что американская демократия очень хорошо справляется со своими функциями.