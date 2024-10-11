Президент Ирана обратился с просьбой к Израилю

Израиль должен остановиться и прекратить бомбардировки мирного населения, пользуясь поддержкой со стороны США и стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в комментарии журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Я хотел бы сказать Израилю — остановитесь. Перестаньте уничтожать невинных людей. Остановите бомбежки жилых домов людей, у которых ничего нет», — ответил глава государства в ответ на вопрос о том, что бы он сказал сегодня израильским властям.

Пезешкиан также обвинил Тель-Авив в нарушении существующих норм международного права и раскритиковал страны Запада за его поддержку.

Иранские депутаты попросили Совбез разрешить создание ядерного оружия

Ранее президент России Владимир Путин встретился со своим иранским коллегой Пезешкианом в Ашхабаде. Эти переговоры стали первой личной встречей двух лидеров с тех пор, как иранский президент вступил в должность. Ранее государственные лидеры провели один разговор по телефону.