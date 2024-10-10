Шольц и Байден обсудили решение президента США отложить визит в ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц провел вечером в четверг телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого обсуждалось решение последнего отложить визит в ФРГ. Об этом сообщил журналистам официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.

"Президент США проинформировал о текущей ситуации в пострадавших от урагана "Милтон" районах. В этой связи его решение отложить визит в Германию встретило полное понимание канцлера", - отметил Хебештрайт. "Оба договорились оставаться в тесном контакте в свете различных международных вызовов", - добавил он.

8 октября Байден решил отложить намеченную на 10-15 октября поездку в Германию и Анголу из-за приближающегося к Соединенным Штатам сверхмощного урагана "Милтон". В связи с этим не состоялась и запланированная на 12 октября на авиабазе Рамштайн в ФРГ встреча контактной группы по военному содействию Украине.