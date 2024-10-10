Маск призвал свести власть ООН к минимуму
Власть ООН должна быть сведена к минимуму. С соответствующим призывом в социальной сети Илон Маск.
Он ответил на пост одного из пользователей, который назвал ООН одним из самых коррумпированных органов в мире. По его словам, организация превратилась в «прокси китайско-российско-иранской оси».
Ранее Илон Маск предрек себе тюремное заключение, если вице-президент США Камала Харрис победит на выборах.
«Если он [Дональд Трамп] проиграет, мне конец… Как вы думаете, сколько времени мне придется провести в тюрьме?», — заявил миллиардер.