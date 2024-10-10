Израиль рекомендовал силам ООН в Ливане отступить на север

Постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон заявил, что Израиль сосредоточен на борьбе с организацией "Хезболлах" и рекомендует миротворческим силам ООН (UNIFIL) на юге Ливана отступить на север на 5 км.

"Мы рекомендуем UNIFIL переместиться на 5 км к северу, чтобы избежать опасности, так как боевые действия усиливаются, а ситуация вдоль Голубой линии остается нестабильной в результате агрессии "Хезболлах"," - сказал Данон.

Данон подчеркнул, что Израиль не стремится оставаться в Ливане, но "готов предпринять необходимые шаги, чтобы оттеснить террористов "Хезболлах" от северной границы и обеспечить безопасность 70 тыс. жителей Израиля, которые стали беженцами в своей стране".

Как ранее сообщили в UNIFIL, Армия обороны Израиля преднамеренно обстреляла объект на территории штаб-квартиры миротворцев на мысе Рас-эн-Накура, удар нанес танк Merkava.

23 сентября Израиль приступил к проведению операции "Стрелы севера" против формирований ливанской шиитской организации "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по ее военным объектам на территории Ливана. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.