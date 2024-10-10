Жириновский предсказывал затопление США из-за урагана

Жириновский предупреждал США о затоплении из-за разрушительного урагана. Соответствующее заявление он сделал 28 января 2003 года, обращаясь к тогдашнему президенту США Джорджу Бушу — младшему.

«Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, <…>, и вся страна твоя будет под водой!» — заявлял он.

На США надвигается крупнейший ураган «Милтон». Из-за него в стране уже задержали или отменили почти две тысячи авиарейсов.

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После того как Жириновского не стало, многие его заявления стали расценивать как сбывающиеся предсказания.

Недавно депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что успешность «предсказаний» основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского объясняется его опытом и тем, что политик не боялся их прилюдно озвучивать.

Федоров отметил, что предсказывать события нетрудно, если человек владеет наукой и богатым опытом. Знания Жириновского позволяли ему это делать. Говоря о таких возможностях, депутат вспомнил слова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, который предупреждал о грядущем конфликте с Украиной за 35 лет до его начала.

Ранее на фоне приближающегося урагана «Милтон» во Флориде прошли торнадо.