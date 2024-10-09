Столтенберг рассказал об одной из главных задач на посту генсека НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что одной из главных его задач, когда он приходил на этот пост в 2014 году, было попытаться укрепить политический диалог с Россией. Об переговорах с российской стороной экс-глава Североатлантического альянса рассказал в интервью Politico.

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Он напомнил, что в январе 2022 года состоялась встреча в Совете Россия–НАТО и отметил, что в альянсе считали важным сделать все возможное для проведения политического и дипломатического процесса.

«Когда я пришел в 2014 году, одной из моих главных задач было попытаться укрепить политический диалог с Россией. Однако на протяжении многих лет, особенно осенью 2021 года и в начале 2022 года, мы видели, что пространство для политического диалога было крайне ограничено», — сказал Столтенберг.

Он также рассказал о письме российского президента Владимира Путина в 2021 году с требованием не принимать новых членов НАТО и не расширять альянс на Восток. По его словам, в НАТО не могли сказать, что мы закрыли блок для вступления не только для Украины, но и для Финляндии и Швеции.

Ранее стало известно, что бывший генсек НАТО станет новым главой Мюнхенской конференции по безопасности. Столтенберг сменит на посту нынешнего главу форума немца Кристофа Хойсгена после 61-й конференции в феврале 2025 года.